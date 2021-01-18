Власник ФК Андорра Жерар Піке запросив у тренерське крісло своєї молодої команди Едера Сарабію, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Ну погляньте на них, сучі діти", або Як Сетьєн з помічником лаяли гравців Барселони під час матчу проти Реала

Угода про співпрацю між сторонами розрахована до літа 2023-го. Піке вже співпрацював із Сарабією, іспанський фахівець був помічником екс-наставника Барселони Кіке Сетьєна. Тепер Жерар буде роботодавцем свого колишнього тренера.

Нагадаємо, ФК Андорра виступає у третьому за силою дивізіоні Іспанії, маючи хороші шанси піднятись у Сегунду. Після 11-ти турів клуб Піке розташувався на другій сходинці турнірної таблиці.

Мессі вилучили за брутальний фол. Б'є – значить любить