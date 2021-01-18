Піке призначив у ФК Андорра скандального екс-тренера Барселони
19:42 - Читать на русском
Едер Сарабія розпочав сольну тренерську кар'єру.
Власник ФК Андорра Жерар Піке запросив у тренерське крісло своєї молодої команди Едера Сарабію, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Угода про співпрацю між сторонами розрахована до літа 2023-го. Піке вже співпрацював із Сарабією, іспанський фахівець був помічником екс-наставника Барселони Кіке Сетьєна. Тепер Жерар буде роботодавцем свого колишнього тренера.
Нагадаємо, ФК Андорра виступає у третьому за силою дивізіоні Іспанії, маючи хороші шанси піднятись у Сегунду. Після 11-ти турів клуб Піке розташувався на другій сходинці турнірної таблиці.
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