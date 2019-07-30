Піке придбав для Андорри місце в Сегунді Б

Захисник Барселони Жерар Піке не шкодує грошей для ФК Андорра.

Жерар Піке, який є власником ФК Андорра, витратив на своє "дітище" 452 тисячі євро за підвищення у класі, повідомляє Mundo Deportivo.

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Саме таку суму озвучили в Федерації футболу Іспанії за можливість виступати в Сегунді Б. Причиною цьому стало усунення Реус Депортіу від змагань через фінансові труднощі.

Нагадаємо, захисник Барселони став власником Андорри в кінці 2018 року. Минулий сезон команда Жерара провела у четвертому дивізіоні Іспанії.

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