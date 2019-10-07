Найскандальніший рефері світу феєрить на Камп Ноу: тролінг Суареса, "ігри" з Піке та дві червоні за одну хвилину

Барселона розгромила Севілью на Камп Ноу з шедевральними голами Суареса та Мессі, але уся слава після матчу дісталась одіозному Матеу Лаосу.

Валенсійський рефері вкотре став топ-темою іспанських ЗМІ через власну манеру суддівства, якій притаманна гра на публіку, невимушені суперечки з гравцями, бажання завжди перебувати на першому плані. "Я не можу цього контролювати. Моя реакція – це відповідь на поведінку футболістів. Саме вони несуть відповідальність за надлишковий протагонізм з боку арбітрів. Не збираюся нічого змінювати в собі, адже переживаю професію з великою пристрастю", – зізнався 42-річний Лаос у інтерв'ю виданню Marca ще перед стартом поточного сезону.

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Головному шоумену суддівського цеху Іспанії, а, можливо, й усієї планети, довірили "блокбастер" Барселона – Севілья, і він не розчарував власних шанувальників. Занадто довго скандальний арбітр перебував у затінку, щоб упустити розкішний шанс зійтись у дуелі з вічно сердитим Луїсом Суаресом.

Уругвайський форвард, який відзначився неймовірним ударом бісіклетою, отримав жовту картку за грубий фол, але покарання здалось йому невиправдано суворим. "Чарруа", намагаючись оскаржити рішення Лаоса, наблизився до рефері на небезпечну відстань, і вже за якусь мить став жертвою кумедного тролінгу. У відповідь на протести уругвайця Матеу начебто потягнувся за другою жовтою... але замість фатального "гірчичника" показав Суаресу вказівного пальця.

На цьому протистояння, звісно ж, не завершилось. Камери програми "El Partidazo de Movistar" зафіксували цікаву бесіду, яка супроводжувалась провокаційним поглядом арбітра. "Не роби помилки, не роби помилки", – повторював Лаос у бік Суареса, спопеляючи зіркового нападника власним поглядом. "Хіба ми не маємо права розмовляти", – розгублено відповів Луїсіто. "Звісно, що ні", – парирував Матеу, після чого уругвайцеві залишалось безнадійно махнути рукою.

Кінцівка зустрічі також пройшла під акомпанемент цікавих рішень судді, який не так давно працював на матчі Україна – Сербія у Львові. Спочатку Лаос кумедно уникав Жерара Піке, який намагався "обнулитись" напередодні Ель Класіко. Захисник каталонського гранда декілька разів провокував рефері на попередження, зокрема, не дозволяв суперникам швидко розігрувати м'яча після фолів, проте арбітр залишився незворушним, немовби розкусив задум досвідченого центрбека. Зрештою Піке довелось чекати до 85-ї хвилини, щоб влупити по м'ячу, який вже перебував за боковою лінією, у напрямку трибун. Такого нахабства Матеу нестерпів, хоча йому, вочевидь, кортіло побачити Жерара на полі Ейбара.

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Далі розпочалось найцікавіше. За три хвилини до завершення регламентованого часу гри Лаос показав пряму червону молодому дебютанту Барселони Рональду Араухо, який замінив травмованого Тодібо. Рефері розцінив порушення 20-річного уругвайця на Чічаріто як фол останньої надії, хоча на повторі було помітно, що руками працювали обоє. Рішення арбітра стало справжнім потрясінням для Вальверде, адже перед матчем з Ейбаром у нього залишився лише один центральний оборонець, Клеман Лангле.

El central uruguayo Roland Araújo ha debutado hoy con el primer equipo del @FCBarcelona_es sustituyendo al lesionado Todibo y ha sido expulsado por esta acción con Chicharito. Mateu Lahoz ha interpretado jugada manifiesta siendo último jugador. @TABLERO_RNE pic.twitter.com/rCTBZOPp6l — Germán García (@germa_garcia) October 6, 2019

Не встиг Лаос вилучити Араухо, як вже через хвилину під "роздачу" потрапив Усман Дембеле. Французу, схоже, виявилось недостатньо власних витівок поза межами футбольного поля, потрібно було позадиратись з найбільш нестриманим рефері Іспанії. "Ти поганий, дуже поганий", – промовив Дембеле до Матеу, а останній без зайвих роздумів запалив перед вінгером "червоне світло". Тепер Усман, швидше за все, пропустить Ель Класіко. Аналогічний вислів екс-хавбека Севільї Мікаеля Крон-Делі на адресу арбітра коштував данцеві двох матчів дискваліфікації. До слова, реакція Френкі де Йонга на вилучення француза – справжня поезія. "Ось і познайомились", – кепкують з нідерландця користувачі соцмереж.