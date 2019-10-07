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Піке навмисно отримав жовту картку, щоб точно зіграти в Ель Класіко, – Marca

16:27 97 Читать на русском
Піке навмисно отримав жовту картку, щоб точно зіграти в Ель Класіко, – Marca
Жерар Піке / AS

Захисник Барселони Жерар Піке отримав жовту картку наприкінці матчу 8-го туру Ла Ліги проти Севільї (4:0).

27’ Луїс Суарес
33’ Артуро Відаль
35’ Усман Дембеле
78’ Ліонель Мессі
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле
 
27’ Луїс Суарес
33’ Артуро Відаль
35’ Усман Дембеле
78’ Ліонель Мессі
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле

Піке був покараний на 85 хвилині матчу – він вдарив по м'ячу після свистка, за що арбітр Матеу Лаос миттєво показав йому "гірчичника".

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Таким чином, каталонець пропустить матч з Ейбаром в наступному турі чемпіонату Іспанії, де захисник також запросто міг би отримати свою п'яту жовту картку в сезоні і не зіграти у принциповому матчі. За версією відомого іспанського видання Marca, Жерар навмисно "очистився" перед Ель Класіко.

Нагадаємо, після восьми турів Барселона посідає в Ла Лізі друге місце, відстаючи від Реала на 2 очки. Зустріч каталонського та мадридського грандів відбудеться 26-го жовтня на Камп Ноу.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Барселона - Севілья Жерар Піке Жерар Піке
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