Піке навмисно отримав жовту картку, щоб точно зіграти в Ель Класіко, – Marca

Захисник Барселони Жерар Піке отримав жовту картку наприкінці матчу 8-го туру Ла Ліги проти Севільї (4:0).

Піке був покараний на 85 хвилині матчу – він вдарив по м'ячу після свистка, за що арбітр Матеу Лаос миттєво показав йому "гірчичника".

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Таким чином, каталонець пропустить матч з Ейбаром в наступному турі чемпіонату Іспанії, де захисник також запросто міг би отримати свою п'яту жовту картку в сезоні і не зіграти у принциповому матчі. За версією відомого іспанського видання Marca, Жерар навмисно "очистився" перед Ель Класіко.

Нагадаємо, після восьми турів Барселона посідає в Ла Лізі друге місце, відстаючи від Реала на 2 очки. Зустріч каталонського та мадридського грандів відбудеться 26-го жовтня на Камп Ноу.

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