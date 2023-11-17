Півзахисник збірної України Олександр Піхальонок чекає забитий м'яч від Тараса Степаненка у ворота Італії у відборі до Євро-2024.

"Поле було дуже складне, мокре. Але треба було виходити, награвати комбінації. Розбиратимемо, що вийшло. Триває підготовка до Італії, і треба бути готовими не лише тактично, а й фізично.

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Забив гол Сарнавському? – Так, я його добре знаю ще по Дніпру.

Три шанси Степаненка? – Так, трохи не пощастило йому. То поперечина, то воротар дивом врятував. Можливо, на Італію залишив гол. Сподіватимемося на це", – цитує Піхальонка УАФ.

Нагадаємо, збірна України переконливо обіграла Лехію в секретному спарингу перед матче з Італією.

Вирішальний поєдинок у боротьбі за пряму путівку на Євро-2024 збірна України зіграє у понеділок, 20 листопада, у Леверкузені. Матч Україна – Італія стартує о 21:45 за київським часом.

Україна обіграла Лехію у секретному спарингу перед Італією – дебютні голи принесли перемогу команді Реброва