Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок ждет забитый мяч от Тараса Степаненко в ворота Италии в отборе к Евро-2024.

"Поле было очень сложное, мокрое. Но надо было выходить, наигрывать комбинации. Будем разбирать, что получилось. Продолжается подготовка к Италии, и нужно быть готовыми не только тактически, но и физически.

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Забил гол Сарнавскому? – Да, я его хорошо знаю еще по Днепру.

Три шанса Степаненко? – Да, чуть не повезло ему. То перекладина, то вратарь чудом спас. Возможно, на Италию оставил гол. Будем надеяться на это", – цитирует Пихальонка УАФ

Напомним, сборная Украины убедительно обыграла Лехию в секретном спарринге перед матчем с Италией.

Решающий поединок по борьбе за прямую путевку на Евро-2024 сборная Украины сыграет в понедельник, 20 ноября, в Леверкузене. Матч Украина – Италия стартует в 21:45 по киевскому времени.

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