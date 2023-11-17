Ярмоленко зухвало звернувся до російських спортсменів, заговоривши про війну в Україні
Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко записав звернення до народу Росії, закликавши здаватися в полон.
"Російські спортсмени! Якщо ви хочете повернутися у світовий спорт, а не кататися на змагання у всілякі Сомалі, вам теж буде корисно хоча б непублічно агітувати своє оточення здаватися в полон, а не йти на забій в Україну. Чим довше ви мовчатимете, тим більша ймовірність, що вам до кінця кар'єри доведеться сидіти вдома.
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Ті росіяни, які мають почуття самозбереження, які хочуть жити і не хочуть ставати гарматним м'ясом кремлівського діда, можуть звернутися до Хочу жить, – сказав Ярмоленко на ютуб-каналіYouTube-каналі Хочу жить
Нагадаємо, Росія вторглась в Україну 24 лютого 2022 року, розпочавши повномасштабну війну на території нашої країни.
Ярмоленко повернуся до Динамо цього літа. В нинішньому сезоні Андрій зіграв за "біло-синіх" 9 матчів, у яких відзначився чотирьма голами та віддав одну результативну передачу.
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