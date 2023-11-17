"Російські спортсмени! Якщо ви хочете повернутися у світовий спорт, а не кататися на змагання у всілякі Сомалі, вам теж буде корисно хоча б непублічно агітувати своє оточення здаватися в полон, а не йти на забій в Україну. Чим довше ви мовчатимете, тим більша ймовірність, що вам до кінця кар'єри доведеться сидіти вдома.

Російські ЗМІ збрехали, а Суркіс був шокований – нові подробиці скандального інтерв'ю Луческу

Ті росіяни, які мають почуття самозбереження, які хочуть жити і не хочуть ставати гарматним м'ясом кремлівського діда, можуть звернутися до Хочу жить, – сказав Ярмоленко на ютуб-каналіYouTube-каналі Хочу жить

Нагадаємо, Росія вторглась в Україну 24 лютого 2022 року, розпочавши повномасштабну війну на території нашої країни.

Ярмоленко повернуся до Динамо цього літа. В нинішньому сезоні Андрій зіграв за "біло-синіх" 9 матчів, у яких відзначився чотирьма голами та віддав одну результативну передачу.

"Зрозумів, як мене загартувала робота з Димінським і Смалійчуком": директор старих Карпат служить у ЗСУ на Донбасі