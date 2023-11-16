Товариський матч 16 листопада 2023

Україна – Лехія Гданськ – 2:0

Голи: Піхальонок, 28, Назарина, 58

Стартовий склад Лехії Гданськ: Сарнавський – Бугай, Чіндріс, Бжек, Калагур – Желізко, Капіч, Сезонєнко – Мена, Зявінскі, Хлань.

Збірна України готується до вирішального матчу 10-го туру відбору на Євро-2024 проти Італії, який буде зіграний 20 листопада у Леверкузені. Частиною підготовки до цієї гри став спаринг проти Лехії Гданськ, яка виступає у другому дивізіоні Польщі. Поєдинок у Гданську стартував о 17:00 за київським часом і був повністю секретним – гра відбулася за зачиненими дверима без присутності журналістів та уболівальників. Трансляції теж не було. Матч пройшов на Polsat Plus Arena, яку побудували до Євро-2012.

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За кілька днів до гри Сергій Ребров зізнався, що його команді цей матч не був потрібен, але через вимогу УЄФА збірна України таки змушена була провести додатковий спаринг. "Зараз товариський матч нам не потрібен, але УЄФА каже нам, що ми повинні грати цю гру. На жаль, ми повинні грати цю контрольну гру", – зізнався наставник збірної України.

У стартовому складі Лехії вийшли троє українців – голкіпер Богдан Сарнавський, а також півзахисники Іван Желізко і Максим Хлань. З перших хвилин зіграв і Ріфет Капіч – колишній лідер криворізького Кривбаса. Стартового складу збірної України УАФ не вказала (принаймні, на момент виходу цієї новини). Відомо лиш, що капітаном команди був Сергій Сидорчук.

Україна відкрила рахунок в середині першого тайму. На 28-й хвилині забив Олександр Піхальонок. Для 26-річного півзахисника СК Дніпро-1 цей гол став дебютним у складі національної збірної. Щоправда, не факт, що він піде у реєстр, адже, швидше за все, для УЄФА цей матч не матиме статусу навіть товариського. Гол Піхальонка став єдиним до перерви.

У другому таймі Єгор Назарина подвоїв перевагу "синьо-жовтих". Півзахисник Шахтаря забив на 58-й хвилині. Як і Піхальонок, 26-річний Назарина теж відзначився першим голом за національну команду. Цей гол виявився останнім у матчі. 2:0 – перемога підопічних Реброва у таємному контрольному поєдинку.

Вирішальний поєдинок у боротьбі за пряму путівку на Євро-2024 збірна України зіграє у понеділок, 20 листопада, у Леверкузені. Матч Україна – Італія стартує о 21:45 за київським часом.