Півзахисник СК Дніпро-1 Олександр Піхальонок дискваліфікований на два матчі, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Нагадаємо, 24-річний гравець був вилучений з поля у матчі 4-го туру УПЛ у Чернігові проти Десни за нецензурні, образливі вислови на адресу головного арбітра матчу Катерини Монзуль.

Таким чином, футболіст пропустить зустрічі з Рухом та Металістом 1925 і зможе вийти на поле вже після перерви у чемпіонаті, викликаної матчами збірних.

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