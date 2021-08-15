Півзахисник СК Дніпро-1 Олександр Піхальонок не погоджується зі своїм вилученням у матчі 4 туру УПЛ проти Десни (1:2).

"У першому таймі у нас нічого не виходило, погано грали. У другому таймі вийшли, почали ніби добре, створювали моменти.

Десна – СК Дніпро-1 – 2:1 – відео голів та огляд матчу

А потім одне вилучення, друге... Так, можливо, я в чомусь винен, але якщо за кожен мат і емоції давати червоні, то будуть вилучати по 4-5 гравців у обох команд. Футбол – це емоції", – сказав Піхальонок у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Катерина Монзуль упродовж кількох секунд покарала хавбека СК Дніпро-1 двома жовтими за надто емоційні суперечки.

Десна у божевільному матчі з двома вилученнями дотиснула СК Дніпро-1 й очолила турнірну таблицю УПЛ