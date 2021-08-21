Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решение о поведении хавбека днепрян в матче с Десной.

Полузащитник СК Днепр-1 Александр Пихалёнок дисквалифицирован на два матча, сообщает официальный сайт УПЛ.

"Если за каждый мат и эмоции давать красные, то будут удалять по 4-5 человек": Пихаленок возмущен суровостью Монзуль

Напомним, 24-летний игрок был удален с поля в матче 4-го тура УПЛ в Чернигове против Десны за нецензурные, оскорбительные высказывания в адрес главного арбитра матча Екатерины Монзуль.

Таким образом, футболист пропустит встречи с Рухом и Металлистом 1925 и сможет выйти на поле уже после перерыва в чемпионате, вызванного матчами сборных.

"Виходимо, а за 20-30 км стріляють "Градом": джокер із Чернігова починав у Шахтарі, шокований МЮ і рветься забити Динамо