"Під*раси": Коваленко промовисто відреагував на обстріли окупантами Херсона
Український представник Серії А Віктор Коваленко шокований звірствами російських загарбників.
У суботу, 24 грудня, Росія вкотре обстріляла Херсон. Цього разу основний удар припав на центр міста, внаслідок чого загинули щонайменше 8 людей, а ще близько 60 отримали поранення.
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Серед інших, не приховував своєї люті щодо дій окупантів і український півзахисник Спеції Віктор Коваленко. "Під*раси", – написав хавбек на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, коментуючи обстріли рідного міста.
Нагадаємо, Коваленко нарешті відновився після ушкодження (ще на початку жовтня він травмував підколінне сухожилля і пропустив 7 матчів Спеції). Очікувалось, що гравець повернеться лише у 2023-му, але українець випередив графік і вже працює у загальній групі.
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