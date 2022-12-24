У суботу, 24 грудня, Росія вкотре обстріляла Херсон. Цього разу основний удар припав на центр міста, внаслідок чого загинули щонайменше 8 людей, а ще близько 60 отримали поранення.

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Серед інших, не приховував своєї люті щодо дій окупантів і український півзахисник Спеції Віктор Коваленко. "Під*раси", – написав хавбек на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, коментуючи обстріли рідного міста.

Нагадаємо, Коваленко нарешті відновився після ушкодження (ще на початку жовтня він травмував підколінне сухожилля і пропустив 7 матчів Спеції). Очікувалось, що гравець повернеться лише у 2023-му, але українець випередив графік і вже працює у загальній групі.

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