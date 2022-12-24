Білоруський диктатор продовжує переслідувати тих, хто виступав проти нього у 2020 році.

Видання Tribuna Білорусь опублікувало інформацію щодо документа з місцевого Міністерства спорту, в якому забороняється 49 футболістам працювати в країні.

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Серед тих, хто підпав під ці диктаторські санкції, є і півзахисник БАТЕ Станіслав Драгун, який був визнаний другим найкращим гравцем країни за підсумками 2022 року. Більшість гравців потрапили в цей список через запис відео проти насилля у 2020 році. Зазначається, що цей список може ще доповнюватися.

Цікаво, що включення деяких футболістів є досить дивним. Так, в список підсанкційних потрапив гравець, який публічно підтримував самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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