В субботу, 24 декабря, Россия в очередной раз обстреляла Херсон. В этот раз основной удар пришелся на центр города, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек, а еще около 60 получили ранения.

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Среди прочих, не скрывал своей ярости по поводу действий оккупантов и украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко. "Пид*расы", – написал хавбек на своей странице в социальной сети Instagram, комментируя обстрелы родного города.

Напомним, Коваленко наконец-то восстановился после повреждения (еще в начале октября он травмировал подколенное сухожилие и пропустил 7 матчей Специи). Ожидалось, что игрок вернется лишь в 2023-м, но украинец опередил график и уже работает в общей группе.

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