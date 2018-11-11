Хуммельс провалив матч проти Борусії Д через хворобу – до гри він не зізнався в проблемі

Захисник Баварії Матс Хуммельс після Классікера розповів, що грав з застудою в матчі 11 туру Бундесліги проти Борусії Д (2:3).

"Я захворів у день матчу. Моїй голові потрібно було набагато більше часу в ігрових ситуаціях, ніж зазвичай. Зрозумів, що щось не так, адже я втрачав м'яч, перебуваючи останнім гравцем перед воротами.

Борусія Д – Баварія – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Я злий на себе, що я не сказав у перерві про проблеми. Коли все тьмяне та розпливчасте в голові, важко грати на високому рівні", – сказав Хуммельс Sky після матчу.

Перед грою Матс вирішив приховати застуду, через що провалив зустріч. Ніко Ковач розповів, що до стартового свистка захисник запевнив про цілковиту готовність вийти на поле. У підсумку Хуммельс погано відіграв Классікер і був замінений у середині другого тайму. Баварія програла зокрема і через нього, тому в Німеччині його неабияк критикують.

Баварія після 11 турів має 20 очок і відстає від Дортмунда вже на 7 пунктів.

Борусія Д в неймовірному матчі переграла Баварію та відірвалася від мюнхенців на 7 очок