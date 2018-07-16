Символічна збірна ЧС-2018. Версія "Футбол 24"

"Футбол 24" представляє свій варіант символічної збірної чемпіонату світу-2018. У ній знайшлося місце 5 чемпіонам та 2 фіналістам турніру.

Воротар

Тібо Куртуа (Бельгія) – 7 матчів, 6 пропущених м'ячів

Голкіпер "червоних дияволів" провів сильний турнір і справедливо отримав "Золоту рукавицю" чемпіонату світу. Куртуа пропустив 6 голів, але стиль гри Бельгії на Мундіалі з авантюрною опорною зоною та постійними експериментами Роберто Мартінеса все пояснює. Тібо часто рятував команду сейвами, особливо ефективним він був у чвертьфіналі проти Бразилії. Перший за багато років "нормальний" воротар Англії Джордан Пікфорд і капітан-переможець Уго Льоріс були не настійки яскравими.

Захисники

Кіран Тріпп'єр (Англія) – 6 матчів, 1 гол, 1 асист

Головне відкриття у збірній Англії. Тріпп'єр відмінно проявив себе правим латералем, виправдавши довіру Гарета Саутгейта. У кожному матчі фулбек Тоттенхема стабільно тримав свій фланг під контролем: відпрацьовував на оборону та розганяв атаки. Окрема тема – стандарти, які Тріпп'єр виконував просто розкішно. Завдяки Кірану головна зброя англійців була настільки ефективною.

Рафаель Варан (Франція) – 7 матчів, 1 гол

Варан став другим після Крістіана Карамбе французом, який виграв Лігу чемпіонів та чемпіонат світу в один рік. Що важливо, 25-річний захисник був основним і в Реалі, який одягнув європейську корону, і в національній збірній. Дивовижна надійність Рафаеля і взаємодія з партнерами по обороні "ле бльо" принесли Франції 4 "сухі" перемоги на Мундіалі. Без Варана тактика Дідьє Дешама не була б настільки ефективною. Хороша гра головою у власному та чужому штрафних майданчика – розкішне доповнення.

Дієго Годін (Уругвай) – 5 матчів

Годін – права рука Оскара Табареса в матчах збірної Уругваю. Він контролював міцну конструкцію "чарруа" та керував нею. На груповому етапі уругвайці не пропустили жодного гола, а потім пройшли Португалію та дали бій Франції. Годін виглядав справжнім вожаком команди-чвертьфіналіста чемпіонату світу.

Люка Ернандес (Франція) – 7 матчів, 2 асисти

Люка відвоював місце в основі збірної Франції буквально перед початком турніру і міцно там закріпився. В його грі поєднуються надійність в обороні та активна робота попереду. Ернандес менш авантюрний за Менді, але достатньо ефективний для контрвипадів. Люка пристойно підтримував атаку та майже не помилявся, а у фіналі після сольного проходу асистував Мбаппе.

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Півзахисники

Н'Голо Канте (Франція) – 7 матчів

"Вигризав" центр поля, читав гру, здійснював перехоплення та закривав найбільш небезпечних суперників – на чемпіонаті світу-2018 ми знову побачили Канте, який два сезони поспіль приводив свої команди до чемпіонства АПЛ. Слабкий фінал у виконанні Н'Голо дещо зіпсував враження, однак за підсумками турніру він залишився найкращим хавбеком захисного плану. До того ж, Канте з Матюйді дещо розвантажили Погба, що дало змогу і йому продемонструвати хай-клас.

Лука Модріч (Хорватія) – 7 матчів, 2 голи, 1 асист

Без жодних сумнівів – найкращий футболіст турніру. Лука відіграв у всіх матчах збірної Хорватії, серед яких були 3 плей-офф по 120 хвилин. І все одно залишався мозком та ідейним генератором "картатих". Ідеальне бачення вільних зон, аналіз можливостей партнерів та майстерність зробили Модріча головним героєм хорватської казки. Врахуйте, що ця вся робота була виконана на фоні важкого сезону за Реал.

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Еден Азар (Бельгія) – 6 матчів, 3 голи, 2 асисти

Ще один герой нації – лідер зіркових бельгійців. Попри розмаїття креативних виконавців у атаці "червоних дияволів", найчастіше та найцікавіше гостроту генерував Азар. Еден мав на турнірі хороші показники результативності та тричі здобув звання "Гравець матчу". Бельгію називають світлою плямою цього чемпіонату світу. Бронзи і веселого футболу без Азара у Бельгії не було б.

Нападники

Кіліан Мбаппе (Франція) – 7 матчів, 4 голи

Відповідь на безглузде питання "Хто стане наступним Мессі/Роналду?" поступово випливає назовні. Мбаппе дійсно геніальний – чемпіонат світу-2018 це підтвердив. Не можна сказати, що він повністю виріс як футболіст, адже грішить авантюрними рішеннями, але швидкість і техніка Кіліана вартують захоплення. Головні надії в атаці Дідьє Дешам покладав на нього, левову частину контрвипадів також розганяв він. 19-річний форвард вже є зіркою у складі чемпіона світу.

Антуан Грізманн (Франція) – 7 матчів, 4 голи, 2 асисти

Прекрасний турнір від Грізманна, який нарешті почав здобувати титули. Форвард Атлетіко на Мундіалі виконав дуже багато "чорнової" роботи для свого амплуа. Стиль французів передбачає, що в Антуана м'яч опиняється не надто часто, а розпоряджатися ним треба безпомилково. Грізманн з цим впорався практично в кожній грі, заробивши 6 очок за системою гол+пас.

Іван Перішіч (Хорватія) – 7 матчів, 3 голи, 1 асист

Якщо Модріч був мозком збірної Хорватії, то Перішіч – мотором. Він на неймовірному рівні інтенсивності відпрацював увесь чемпіонат, а в півфіналі просто прибив Англію. Клубний тренер Івана Лучано Спаллетті вважає, що лише його можна порівнювати з Кріштіану Роналду в плані фізики, і ця думка не позбавлена зерна правди.

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