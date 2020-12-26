"На мій суб'єктивний погляд, Артем Мілевський – топовий гравець. Він весь час це доводив у матчах за збірну, в чемпіонаті, в єврокубках. Він висококласний гравець!

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Я дивився багато матчів Динамо Брест і скажу, що з Мілевським і без Мілевського – це дві різні команди. Хоча ні в якому разі не хочу образити інших гравців білоруського клубу. Просто атакуючий потенціал команди з Мілевським зовсім інший. Артем – розумний гравець. І дуже важливо, що він не егоїст. Мілевський по ходу матчів віддає багато передач, тому що відчуває гру і може виконати важливий пас. Він дуже тонко оцінює ситуацію на полі. Мілевський, як хороший класний диригент, отримує задоволення від того, що виконує такі передачі.

Чи допоможе Артем Минаю? Я двома руками за те, що так, допоможе! І для чемпіонату України – це супер! Для Миная – це відмінне придбання. Я команду із Закарпаття можу з цим тільки привітати. Мілевський – шикарний футболіст і я до нього з великою людською симпатією ставлюся. Мені подобаються футболісти такого плану: думаючі, технічні, розумні, забивні, що віддають. Футбол України від цього тільки виграє!" – сказав Грозний у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, Мілевський підписав контракт із Минаєм у четвер. Перший зимовий новачок закарпатців зароблятиме орієнтовно 100 тисяч гривень на місяць.

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