"Трудно в нашем футболе найти какие-то сенсации, но неожиданностью трансфер для меня стал. Мы привыкли видеть Артема Милевского игроком, который борется за самые высокие места. Сейчас же он пришел в Минай, чтобы команда выполнила главную задачу – не вылететь.

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Для меня это неоднозначный переход. В плане пиара, лайков, колокольчиков, отношение прессы – это сильный пиар-ход. В свое время мы для этого приглашали в Говерлу Одонкора. Милевский сможет привлечь внимание прессы.

Что касается футбольных дел, то у меня есть категория игроков, которые до конца не раскрыли свой талант. В этот список у меня входит и Милевский. Футбольные качества Артема не вызывают сомнений. Если углубиться, то мы увидим, что Кобин и Милевский – сверстники. Интересно посмотреть, как Василий сможет справиться с подходом к игроку.

Любой приход звезд в небольшие команды не всегда приводил к всплеску результативности и набора очков. Милевский поможет команде – однозначно, но как с ним будут справляться руководители? Я надеюсь, что Кобин и руководство Миная убедят Артема выкладываться на сто процентов, иначе трудно будет оправдать переход. Артем – значимая фигура в украинском футболе, многие воспримут его возвращение в УПЛ лебединую песню", – цитирует Севидова UA-Футбол со ссылкой на подкаст "Халат Милевского".

Напомним, Милевский подписал контракт с Минаем в четверг. Первый зимний новичок закарпатцев будет зарабатывать ориентировочно 100 тысяч гривен в месяц.

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