"Ми знайомі з правилами ФФП і завжди їх поважаємо. Якщо ми підписуємо Лео, то лише тому, що можемо собі дозволити це. Якщо було б інакше, то на такий крок ми б не пішли. До того ж, Лео генерує величезний прибуток.

"Він творить магію": Аль-Хелаїфі впевнений, що ПСЖ змінив історію футболу переходом Мессі

Медіа варто сфокусуватися на цьому аспекті. Мессі – відмінний трансфер для клубу в період зростання за ключовими показниками. Його вплив неймовірний. Сподіваюся, про надбавку до зарплати він не проситиме. Та, звісно, ми поважаємо правила", – цитує функціонера RMC Sport.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі приєднався до ПСЖ на правах вільного агента та підписав контракт за схемою 2+1. Аргентинець змушений був покинути рідну Барселону через фінансові обмеження Ла Ліги.

ПСЖ красиво презентував Мессі: шаленство фанів, тріумф Аль-Хелаїфі та єдина умова аргентинця