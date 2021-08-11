"Неймовірно радий презентувати Лео Мессі в статусі гравця ПСЖ. Пишаюся цим. Для нашого клубу та світового футболу це історичний день. Фантастичний момент!

"Почуваюся щасливим": Мессі в захваті від переїзду в Париж і дав амбітну обіцянку

Лео всі знають – він перетворив футбол на магію. Він природжений переможець. Це надихає фанатів по цілій планеті. Коли ми прийшли в ПСЖ 10 років тому, то люди запитували, що ж ми робитимемо. Ми пишаємося пройденим шляхом. Хочу подякувати Лео, його сім'ї та всім тим, хто зробив можливим цей перехід", – наводить слова функціонера RMC Sport.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі приєднався до ПСЖ на правах вільного агента та підписав контракт за схемою 2+1. Аргентинець змушений був покинути рідну Барселону через фінансові обмеження Ла Ліги.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника