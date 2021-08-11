"Подписали Месси, потому что можем": Аль-Хелаифи не боится нарушений финансового фэйр-плей
Президент французского Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаифи оценил соответствие клуба требованиям финансового фэйр-плей после громкого подписания Лионеля Месси.
"Мы знакомы с правилами ФФП и всегда их уважаем. Если мы подписываем Лео, то лишь потому, что можем себе позволить это. Если было бы иначе, то на такой шаг мы бы не пошли. К тому же, Лео генерирует огромную прибыль.
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Медиа стоит сфокусироваться на этом аспекте. Месси – отличный трансфер для клуба в период роста по ключевым показателям. Его влияние невероятно. Надеюсь, о прибавке к зарплате он не будет просить. Но, конечно, мы уважаем правила", – цитирует функционера RMC Sport.
Напомним, что Лионель Месси присоединился к ПСЖ на правах свободного агента и подписал контракт по схеме 2+1. Аргентинец вынужден был покинуть родную Барселону из-за финансовых ограничений Ла Лиги.
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