"Мы знакомы с правилами ФФП и всегда их уважаем. Если мы подписываем Лео, то лишь потому, что можем себе позволить это. Если было бы иначе, то на такой шаг мы бы не пошли. К тому же, Лео генерирует огромную прибыль.

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Медиа стоит сфокусироваться на этом аспекте. Месси – отличный трансфер для клуба в период роста по ключевым показателям. Его влияние невероятно. Надеюсь, о прибавке к зарплате он не будет просить. Но, конечно, мы уважаем правила", – цитирует функционера RMC Sport.

Напомним, что Лионель Месси присоединился к ПСЖ на правах свободного агента и подписал контракт по схеме 2+1. Аргентинец вынужден был покинуть родную Барселону из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

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