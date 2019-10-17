"Підійшли кілька осіб і попросили поговорити з Суркісом": в УАФ прокоментували чутки про бійку на НСК Олімпійський

"Футбол 24" отримав коментар від Валентина Латипова, радника президента УАФ.

"14 жовтня – День захисника України. Тому ми в Українській асоціації футболу вирішили запросити в ложу для почесних гостей на матч із Португалією розширений склад військових, ветеранів бойових дій на Донбасі, наших співвітчизників, звільнених з російського полону, – пояснює Валентин Латипов. – Багато з них, отримуючи запрошення, просили, щоб разом із ними в ложі не було одіозних політиків з проросійською позицією.

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Тому, коли хлопці побачили серед гостей Григорія Суркіса, до мене підійшли кілька осіб і попросили або пересадити їх в іншу ложу, або поговорити з Суркісом, щоб він пішов. Я передав це прохання президенту УАФ Андрію Павелку. Сам перебував у цій ложі до кінця матчу і ніяких інцидентів там не було".

Нагадаємо, про конфлікт, який відбувся на Олімпійському під час матчу Україна – Португалія, стало відомо із ресурсу prosports.kz, який опублікував коментар голови профспілки українських футболістів Олега Печорного. За його словами, Андрій Павелко намагався прогнати Григорія та Ігоря Суркісів, а також прем'єр-міністра України 90-х Валерія Пустовойтенка із vip-ложі, але отримав удар в обличчя.

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