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"Підійшли кілька осіб і попросили поговорити з Суркісом": в УАФ прокоментували чутки про бійку на НСК Олімпійський

16:15 2840 Читать на русском
"Підійшли кілька осіб і попросили поговорити з Суркісом": в УАФ прокоментували чутки про бійку на НСК Олімпійський
Андрій Павелко / Фото із відкритих джерел

"Футбол 24" отримав коментар від Валентина Латипова, радника президента УАФ.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"14 жовтня – День захисника України. Тому ми в Українській асоціації футболу вирішили запросити в ложу для почесних гостей на матч із Португалією розширений склад військових, ветеранів бойових дій на Донбасі, наших співвітчизників, звільнених з російського полону, – пояснює Валентин Латипов. – Багато з них, отримуючи запрошення, просили, щоб разом із ними в ложі не було одіозних політиків з проросійською позицією.

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Тому, коли хлопці побачили серед гостей Григорія Суркіса, до мене підійшли кілька осіб і попросили або пересадити їх в іншу ложу, або поговорити з Суркісом, щоб він пішов. Я передав це прохання президенту УАФ Андрію Павелку. Сам перебував у цій ложі до кінця матчу і ніяких інцидентів там не було".

Нагадаємо, про конфлікт, який відбувся на Олімпійському під час матчу Україна – Португалія, стало відомо із ресурсу prosports.kz, який опублікував коментар голови профспілки українських футболістів Олега Печорного. За його словами, Андрій Павелко намагався прогнати Григорія та Ігоря Суркісів, а також прем'єр-міністра України 90-х Валерія Пустовойтенка із vip-ложі, але отримав удар в обличчя.

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Джерело: Футбол 24
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07:00
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Теги
Збірна України Григорій Суркіс Ігор Суркіс Головне Андрій Павелко УАФ Україна - Португалія
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