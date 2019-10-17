"Подошли несколько человек и попросили поговорить с Суркисом": в УАФ прокомментировали слухи о драке на НСК Олимпийский

"Футбол 24" получил комментарий от Валентина Латыпова, советника президента УАФ.

"14 октября – День защитника Украины. Поэтому мы в Украинской ассоциации футбола решили пригласить в ложу для почетных гостей на матч с Португалией расширенный состав военных, ветеранов боевых действий на Донбассе, наших соотечественников, освобожденных из русского плена, – объясняет Валентин Латыпов. – Многие из них, получая приглашение, просили, чтобы вместе с ними в ложе не было одиозных политиков с пророссийской позицией.

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Поэтому, когда ребята увидели среди гостей Григория Суркиса, ко мне подошли несколько человек и попросили или пересадить их в другую ложу, или поговорить с Суркисом, чтобы он ушел. Я передал эту просьбу президенту УАФ Андрею Павелко. Сам находился в этой ложе до конца матча и никаких инцидентов там не было".

Напомним, о конфликте, который произошел на Олимпийском во время матча Украина – Португалия, стало известно из ресурса prosports.kz, который опубликовал комментарий председателя профсоюза украинских футболистов Олега Печорного. По его словам, Андрей Павелко пытался прогнать Григория и Игоря Суркисов, а также премьер-министра Украины 90-х Валерия Пустовойтенко с vip-ложи, но получил удар в лицо.

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