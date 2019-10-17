toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020 АНДРЕЙ ПАВЕЛКО ГРИГОРИЙ СУРКИС

"Подошли несколько человек и попросили поговорить с Суркисом": в УАФ прокомментировали слухи о драке на НСК Олимпийский

16:20 197 Читати українською
"Подошли несколько человек и попросили поговорить с Суркисом": в УАФ прокомментировали слухи о драке на НСК Олимпийский
Андрей Павелко / Фото из открытых источников

"Футбол 24" получил комментарий от Валентина Латыпова, советника президента УАФ.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"14 октября – День защитника Украины. Поэтому мы в Украинской ассоциации футбола решили пригласить в ложу для почетных гостей на матч с Португалией расширенный состав военных, ветеранов боевых действий на Донбассе, наших соотечественников, освобожденных из русского плена, – объясняет Валентин Латыпов. – Многие из них, получая приглашение, просили, чтобы вместе с ними в ложе не было одиозных политиков с пророссийской позицией.

"Суркіси – це минуле, яке гальмує Динамо". Вахтанг Кіпіані – про Блохіна на батьківських зборах і "Бей-бей москалей"

Поэтому, когда ребята увидели среди гостей Григория Суркиса, ко мне подошли несколько человек и попросили или пересадить их в другую ложу, или поговорить с Суркисом, чтобы он ушел. Я передал эту просьбу президенту УАФ Андрею Павелко. Сам находился в этой ложе до конца матча и никаких инцидентов там не было".

Напомним, о конфликте, который произошел на Олимпийском во время матча Украина – Португалия, стало известно из ресурса prosports.kz, который опубликовал комментарий председателя профсоюза украинских футболистов Олега Печорного. По его словам, Андрей Павелко пытался прогнать Григория и Игоря Суркисов, а также премьер-министра Украины 90-х Валерия Пустовойтенко с vip-ложи, но получил удар в лицо.

"Ветераны АТО сказали: "Или Суркис отсюда уйдет, или мы": между Павелко и Суркисами вспыхнула драка на Олимпийском

Источник: Футбол 24
blog_ava
Ребров: Я уверен, что Шевченко скоро возглавит серьезный футбольный клуб
08:26
385
Теги
Сборная Украины Григорий Суркис Игорь Суркис Главное Андрей Павелко УАФ Украина - Португалия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
20
час
:
50
мин
Агробизнес
14:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук