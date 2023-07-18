Мирон Маркевич підбив підсумки контрольного матчу проти Вереса з Рівного, заявивши, що у першому офіційному матчі сезону "левам" не допоможуть 4 гравці.

"Були два різні тайми. До тих футболістів, що грали до перерви, особливих претензій не маю. Вони переважно демонстрували ту гру, яку я хочу бачити в їхньому виконанні. В другому таймі на полі з'явилися гравці ротації і враження від їхніх дій залишилося неоднозначним.

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Заміни? – Хотілося, щоб основні футболісти уникли пошкоджень. На жаль, після ужгородського збору я не можу розраховувати на чотирьох травмованих виконавців. З ними ситуація не критична, але в стартовому поєдинку з Хустом вони не допоможуть. Умови підготовки до сезону? Дуже добре. Тепер головне – віддячити клубному керівництву за створені умови для підготовки якісною грою", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Мирон Маркевич очолив Карпати по завершенню минулого сезону. "Леви" розпочнуть нову кампанію у Першій лізі матчем проти Хуста 28 липня.

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