Кубок України: відбулося перше жеребкування турніру – Маркевич, претенденти на УПЛ і дебютанти дізналися суперників
Відбулося перше жеребкування 31-го розіграшу Кубка України. Результати – в цій новині на "Футбол 24".
Кубок України повертається після сезону перерви. Звично розіграш розпочнуть аматорські команди та представники ПФЛ (Першої та Другої ліг). У першому етапу турнір зіграють новачки Другої ліги та кілька аматорських колективів. Базовий день проведення матчів – 29 липня.
Кубок України повертається – відомі подробиці проведення турніру
Переможні першого етапу пройдуть у другий, де на них вже чекають команди ПФЛ. Поєдинки відбудуться 2 серпня. Варто зауважити, що під час жеребкування організатори на прохання учасників послуговувалися територіальним принципом, щоб полегшити логістику для команд.
Кубок України, 1 етап
Миколаїв (Львівська обл) – Фазенда (Чернівці)
Олімпія (Савинці) – Кудрівка (Чернігівська об)
Штурм (Іванків) – ЮКСА (Київ)
Кубок України, 2 етап
Група А
Прикарпаття (Івано-Франківськ) – Карпати (Львів)
Металіст (Харків) – Епіцентр (Кам'янець-Подільський)
Скала 1911 (Стрий) – Хуст (Закарпатська обл)
Група В
Поділля (Хмельницький) – Нива (Тернопіль)
Нива (Вінниця) – Агробізнес (Волочиськ)
Миколаїв/Фазенда – Буковина (Чернівці)
Група С
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – Полтава
Інгулець (Петрове) – МФК Металург (Запоріжжя)
Олімпія/Кудрівка – Кремінь (Кременчук)
Група D
Локомотив (Київ) – Діназ (Вишгород)
Звягель (Житомирська обл) – Чайка (Киїівська обл)
Штурм/ЮКСА – Нива (Бузова)
Чернігів – Лівий Берег (Київ)
Група Е
Тростянець (Сумська обл) – Реал Фарма (Одеса)
ФСК Маріуполь – ВАСТ (Миколаїів)
Вікторія (Суми) – Дружба (Мирівка)