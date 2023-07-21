Кубок України повертається після сезону перерви. Звично розіграш розпочнуть аматорські команди та представники ПФЛ (Першої та Другої ліг). У першому етапу турнір зіграють новачки Другої ліги та кілька аматорських колективів. Базовий день проведення матчів – 29 липня.

Кубок України повертається – відомі подробиці проведення турніру

Переможні першого етапу пройдуть у другий, де на них вже чекають команди ПФЛ. Поєдинки відбудуться 2 серпня. Варто зауважити, що під час жеребкування організатори на прохання учасників послуговувалися територіальним принципом, щоб полегшити логістику для команд.

Кубок України, 1 етап

Миколаїв (Львівська обл) – Фазенда (Чернівці)

Олімпія (Савинці) – Кудрівка (Чернігівська об)

Штурм (Іванків) – ЮКСА (Київ)

Кубок України, 2 етап

Група А

Прикарпаття (Івано-Франківськ) – Карпати (Львів)

Металіст (Харків) – Епіцентр (Кам'янець-Подільський)

Скала 1911 (Стрий) – Хуст (Закарпатська обл)

Група В

Поділля (Хмельницький) – Нива (Тернопіль)

Нива (Вінниця) – Агробізнес (Волочиськ)

Миколаїв/Фазенда – Буковина (Чернівці)

Група С

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – Полтава

Інгулець (Петрове) – МФК Металург (Запоріжжя)

Олімпія/Кудрівка – Кремінь (Кременчук)

Група D

Локомотив (Київ) – Діназ (Вишгород)

Звягель (Житомирська обл) – Чайка (Киїівська обл)

Штурм/ЮКСА – Нива (Бузова)

Чернігів – Лівий Берег (Київ)

Група Е

Тростянець (Сумська обл) – Реал Фарма (Одеса)

ФСК Маріуполь – ВАСТ (Миколаїів)

Вікторія (Суми) – Дружба (Мирівка)