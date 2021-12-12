Чемпіонат Угорщини, 16-й тур

МТК Будапешт – Фехервар – 0:2

Голи: Кодро, 21, Петряк, 90+4

Петряк і Макаренко вийшли у основі на поєдинок проти борця за виживання. Фехервар володів ініціативою, яка призвела до гола Кодро в середині першого тайму.

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По перерві суперники обмінювалися гострими моментами, а розв'язка на останніх хвилинах вийшла скандальною. МТК провів повноцінну навалу, і м'яч влучив чи то в плече, чи то в руку Фіолі. Гравці Фехервара не стали зупинятися – різка контратака завершилася точним ударом Петряка в ближній кут. Суддя довго радився з відеоасистентом, але таки зарахував гол українця і відразу дав фінальний свисток (момент можна передивитися за посиланням).

Це був п'ятий м'яч українця в сезоні. Фехервар закріпився на четвертій сходинці, але до зони єврокубків залишається ще 4 очки.

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