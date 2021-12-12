Петряк забил скандальный гол и помог победе Фехервара
Фехервар с Петряком и Макаренко продолжает борьбу за зону еврокубков.
Чемпионат Венгрии, 16-й тур
МТК Будапешт – Фехервар – 0:2
Голы: Кодро, 21, Петряк, 90+4
Петряк и Макаренко вышли в основе на поединок против борца за выживание. Фехервар владел инициативой, приведшей к голу Кодро в середине первого тайма.
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После перерыва соперники обменивались острыми моментами, а развязка на последних минутах получилась скандальной. МТК провел полноценную навалу, и мяч попал то ли в плечо то ли в руку Фиоле. Игроки Фехервара не стали останавливаться – резкая контратака завершилась точным ударом Петряка в ближний угол. Судья долго совещался с видеоассистентом, но все же засчитал гол украинца и сразу дал финальный свисток (момент можно посмотреть по ссылке).
Это был пятый мяч украинца в сезоне. Фехервар закрепился на четвертой строчке, но до зоны еврокубков остается еще 4 очка.
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