Жоден український клуб не пробився у євровесну вперше з сезону 2007/08. Динамо, Шахтар і Зоря достроково припиняють боротьбу на міжнародній арені. 6-й єврокубковий тиждень приніс сум і розчарування. Динамо поступилося у Лісабоні (0:2), Шахтар втратив перемогу над Шерифом (1:1), а Зоря розписала результативну нічию з Буде-Глімт (1:1).

У підсумку набираємо жахливі 4,200 бала – це найгірший показник з початку нульових (3,635 у сезоні 2001/02). Отже, Україна опускається на 12-ту сходинку в рейтингу коефіцієнтів УЄФА, але на цьому погані новини не завершуються. Нас ще можуть обійти і Бельгія, і Швейцарія.

У сезоні 2021/22 за набраними очками Україну випереджають Молдова, Азербайджан чи Кіпр. 25-е місце серед усіх асоціацій. Пробиваємо дно і фактично повертаємося у дев'яності... Чи не найбільше розчарував Шахтар, який вперше у власній історії завершує груповий етап Ліги чемпіонів без жодної перемоги. "Гірники" здобули лише 2 пункти (домашні нічиї з Інтером і Шерифом).

1,9 бала у таблиці коефіцієнтів – це найгірший здобуток Шахтаря, починаючи з сезону 2012/13. Менше "гірники" набирали у кампанії 2011/12 – 1,333 бала. Зазначимо, що трохи менше половини власних очок (4 з 9,5) команда Де Дзербі заробила за вихід у групу ЛЧ.

Натомість Зоря може похвалитися особистим рекордом. Підопічні Скрипника, не вийшовши з групи Ліги конференцій, принесли у таблицю коефіцієнтів 5 очок – дві перемоги над софійським ЦСКА і вже згадана нічия з норвежцями в останньому турі.

Росія, на жаль, збільшила відрив від України завдяки перемозі Спартака над Легією у 6-му турі групового етапу Ліги Європи (1:0). Порівняно з попереднім туром нам "привезли" ще 0,4 бала. Шотландія, Сербія і Бельгія також зміцнюють позиції. Партизан і Црвена Звєзда виграли групи ЛК та ЛЄ відповідно, отримавши додаткові очки в скарбничку, тому Україна вже позаду на 0,075 бала. Втрачаємо 11-е місце. Що це означає? І в сезоні-2023/24 чемпіон УПЛ не потрапить напряму до групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що клубний рейтинг коефіцієнтів УЄФА вираховується на підставі результатів у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій за останні п'ять сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної країни у майбутніх клубних змаганнях. З наступного сезону не будуть враховуватися бали України за сезон 2017/2018 (8,000).

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