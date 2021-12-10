До єдиного забитого м'яча, автором якого став Лаудоні, долучився Олександр Зубков. На 82-й хвилині гри вінгер збірної України класно навісив з лівого флангу точно на голову партнеру, який переправив м'яч у сітку. За кілька хвилин після цього 25-річний Зубков був замінений, а гра так і завершилася з рахунком 1:0.

Ярмоленко став найгіршим гравцем матчу Вест Хем – Динамо Загреб

Цікаво, що Ференцварош став останньою командою Ліги Європи, яка набрала залікові бали в груповому турнірі. Однак це не врятувало колишній клуб Сергія Реброва від останнього місця квартету. У "Фраді" 3 пункти, а Байєр став першим, набравши 13 балів. Це перша поразка "фармацевтів" у поточному розіграші Ліги Європи.

У сезоні 2021/22 Зубков зіграв 20 матчів у всіх турнірах. Забив 3 голи та віддав 6 асистів.

Зубков асистом приніс Ференцварошу дебютну перемогу в ЛЄ, Бетіс поступився Селтіку, Марсель у меншості дотис Локомотив

Асист Зубкова на 5:26 (в YouTube)