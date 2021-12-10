Асист Зубкова і міні-сенсація у відеоогляді матчу Ференцварош – Байєр
Ференцварош набрав перші очки у Лізі Європи 2021/22, перегравши леверкузенський Байєр (1:0). Дивіться відео гола і огляд поєдинку на "Футбол 24".
До єдиного забитого м'яча, автором якого став Лаудоні, долучився Олександр Зубков. На 82-й хвилині гри вінгер збірної України класно навісив з лівого флангу точно на голову партнеру, який переправив м'яч у сітку. За кілька хвилин після цього 25-річний Зубков був замінений, а гра так і завершилася з рахунком 1:0.
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Цікаво, що Ференцварош став останньою командою Ліги Європи, яка набрала залікові бали в груповому турнірі. Однак це не врятувало колишній клуб Сергія Реброва від останнього місця квартету. У "Фраді" 3 пункти, а Байєр став першим, набравши 13 балів. Це перша поразка "фармацевтів" у поточному розіграші Ліги Європи.
У сезоні 2021/22 Зубков зіграв 20 матчів у всіх турнірах. Забив 3 голи та віддав 6 асистів.
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Асист Зубкова на 5:26 (в YouTube)