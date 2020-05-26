Петряк з Фехерваром вилетів з Кубка Угорщини – за трофей боротимуться інші четверо українців

Фехервар Івана Петряка не зміг зробити останній крок до фіналу Кубка Угорщини.

Кубок Угорщини, 1/2 фіналу, другий матч

Фехервар – Мезекевешд – 2:2

Голи: Ходжіч, 63, Стопіра, 86 – Зівзівадзе, 8, Пекар, 54

Господарі мали хороші шанси на успіх після 1:1 у першому матчі. Петряк вийшов у основному складі, не обійшлося без українського сліду і у Мезекевешда – Месхі та Нестеров розпочали зі старту, а Вайда і Рябенко з лави для запасних.

Дебют став для Фехервара справжнім провалом – відзначився грузин Буду Зівзівадзе. Мезекевешд не збирався зупинятися і нарощував тиск на ворота суперника. Натомість у Фехервара гра взагалі не йшла – всього чотири удари за весь тайм, один в площину.

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Проблеми Петряка і компанії стали ще гіршими на 54 хвилині. Пекар чітко реалізував свій момент, змушуючи опонента забивати тричі для порятунку. Лише після цього віце-чемпіон Угорщини заворушився. Точний удар Ходжіча дав хоч якусь надію, а через дві хвилини тренер провів серію замін – Петряк також пішов з поля. Стопіра на 86 хвилині зрівняв рахунок, була ще одна чудова нагода в компенсований час, але воротар впорався з пострілом Ковача.

Петряку доведеться зосередитись на виступах у чемпіонаті, а от четверо українців Мезекевешда поборються за Кубок з переможцем пари Гонвед – МТК (0:0 у першому поєдинку).

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