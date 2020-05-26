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Екс-гравці збірної України і Динамо стали перлинами екзотичного чемпіонату – як знайти перший клуб за 2 роки

16:00 459
Екс-гравці збірної України і Динамо стали перлинами екзотичного чемпіонату – як знайти перший клуб за 2 роки
Лукман Аруна (ліворуч) з Кубком України та екс-партнерами по Динамо Ідейє і Ленсом
Тарас Котів Тарас Котів

Лукман Аруна та Денис Дедечко освоїлися в основі ФК Арарат Єреван. Колишні півзахисники київського Динамо виграли від того, що після двомісячної паузи повернувся чемпіонат Вірменії.

Арарат Єреван, який після українця Вадима Лазоренка очолив екс-нападник Динамо Москва, Фоджі, Болоньї і збірної Росії Ігор Коливанов (як тренер виграв юнацький Євро-2006 U-17), мінімально здолав Урарту. Єдиний у матчі 18 туру гол прийшов після атаки екс-динамівців. Аруна з легкістю вийшов з-під пресингу, відрізавши кількох опонентів, а Дедечко майстерно розігнав атаку передгольовим пасом. Міг останній і другий м'яч забивати, але змарнував розкішний момент. До слова, Денис, в активі якого 1 матч за національну збірну України, у поточному сезоні вже поклав 4 голи за Арарат. Команда нечужих для нашого футболу півзахисників ділить 3-4 місця з Алашкертом у чемпіонській групі.

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Звертає на себе увагу непроста доля Лукмана. Колишній гравець збірної Нігерії, який пограв на Чемпіонаті світу 2010 проти Мессі та компанії, після вояжу в чемпіонати Литви не міг знайти клуб цілих 2 роки. Куди його тільки не сватали після відходу з Динамо. Китай, Сербія, Данія, Румунія, Франція, Македонія. Останнім часом багато розмов було про трансфер у Туніс, його трансфер навіть офіційно оголошували на сторінці у Фейсбук.

Однак у підсумку лічильник ігрової практики футболіста зупинився на нульовій позначці, поки лише у березні 2020 року 29-річний нігерієць не зіграв свій перший матч за майже 700 днів. У дербі Араратів його клуб розгромно поступився лідеру сезону – команді з приставкою "Вірменія" (0:3). І знову ніби якийсь фатум: відразу після того матчу Лукман спочатку сів у запас, а за тиждень місцеву першість узагалі закрили на 75-денний карантин.

Мабуть, мало хто пам'ятає уже, але колись Аруна виграв Чемпіонат світу U-17, Кубок і Суперкубок України. Доволі результативно пограв з Монако у першості Франції, а найбільш яскравий період провів у Києві, куди перебрався за 1,5 млн євро – 10 забитих м'ячів, 5 асистів, груповий раунд Ліги чемпіонів, гол Бордо у плей-офф Ліги Європи. Після початку періоду оренд було вже значно гірше. Спочатку ужгородська Говерла, далі російський Анжи, казахська Астана, литовська Паланга. Він встряв у дивну історію з позашлюбною дитиною, народженою українкою, а також припинив вести свій офіційний Інстаграм.

Лукман Аруна – колоритний персонаж. Називав самого себе улюбленим футболістом, вимагав зарплату в понад 1 мільйон євро, любив і викладався на повну заради Сьоміна, бо це тренер, який посміхається, забивав гол туру в УПЛ, надихав Миколу Шапаренка і розмовляв з Андрієм Шевченком "інглішем", навідувався до королівської родини в Нігерії. Після Динамо через найрізноманітніші травми провалював перегляд за переглядом. Лукман уже пропустивши весь сезон 2016/17, не гравши понад 20 місяців.

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Перехід в Арарат Єреван – крок уперед порівняно з аутсайдером литовської ліги. Команда бореться за єврокубки, та й сама першість привабливіша. По-перше, тут значно більше грошей у власників клубів, а бюджети провідних клубів вперше досягли 3-4 мільйонів євро. По-друге, чемпіонат Вірменії піднявся у сезоні 2019/20 до свого рекордного рівня вартості. Середній гравець тепер коштує 150 тисяч євро, а не 100, як було в попередні пікові періоди. Сумарна вартість вірменської Прем'єр-ліги перевищує литовську вдвічі (37,68 млн євро за версією Трансфермаркт). Найдорожчим у всьому чемпіонаті є саме Лукман (550 тисяч євро).

Крім Аруни і чемпіона Росії екс-спартаківця Макєєва, тут грає інший колись статусний легіонер. Йоан Гуффран раніше ставав чемпіоном Франції з Бордо, вигравав Чемпіоншип у складі Ньюкасла, але далі була Туреччина, пауза і тепер Арарат-Вірменія. Українці, до слова, ділять 6-е місце за кількістю легіонерів. Компанію Дедечку в Арарат Єреван складає екс-гравець Динамо-2 Іван Спичка. А ще тут же грає колишній захисник дубля киян Павло Степанець. Утім, футболіст, який пограв за молодіжні збірні України і мріяв про виклик до національної, прийняв російське громадянство, хоча раніше запевняв, що не готовий на цей "дуже важкий крок".

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Екс-захисник Карпат і Маріуполя, Сергій Вакуленко успішно виступає за Арарат-Вірменія – дві поспіль сухі перемоги після переходу в березні, 4-очкова перевага над другим місцем. Між іншим, вихованець Шахтаря є третім найдорожчим гравцем сезону. Вакуленка оцінюють у 400 тисяч євро. Ще один екс-гравець Шахтаря Сергій Шевчук феєрить за Пюнік, де вже віддав 9 гольових передач за поточний сезон (4-й найкращий асистент чемпіонату), з яких дві – в Лізі Європи. Щоправда найбільш титулована команда Вірменії своїх фанатів загалом не дуже тішить. Пюнік, віце-чемпіон минулого сезону, несподівано не увійшов навіть у топ-6 команд, які розігруватимуть путівки в єврокубки.

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