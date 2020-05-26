Петряк с Фехерваром вылетел из Кубка Венгрии – за трофей будут бороться другие четверо украинцев

Фехервар Ивана Петряк не смог сделать последний шаг к финалу Кубка Венгрии.

Кубок Венгрии, 1/2 финала, второй матч

Фехервар – Мезекевешд – 2:2

Голы: Ходжич, 63, Стопира, 86 – Зивзивадзе, 8, Пекар, 54

Хозяева имели хорошие шансы на успех после 1:1 в первом матче. Петряк вышел в основном составе, не обошлось без украинского следа и у Мезекевешда – Месхи и Нестеров начали со старта, а Вайда и Рябенко со скамейки запасных.

Дебют стал для Фехервара настоящим провалом – отличился грузин Буду Зивзивадзе. Мезекевешд не собирался останавливаться и наращивал давление на ворота соперника. А вот у Фехервара игра вообще не шла – всего четыре удара за весь тайм, один в створ.

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Проблемы Петряка и компании стали еще хуже на 54 минуте. Пекар четко реализовал свой момент, заставляя оппонента забивать трижды для спасения. Только после этого вице-чемпион Венгрии зашевелился. Точный удар Ходжича дал хоть какую-то надежду, а через две минуты тренер провел серию замен – Петряк также ушел с поля. Стопор на 86 минуте сравнял счет, была еще одна прекрасная возможность в компенсированное время, но вратарь справился с выстрелом Ковача.

Петряку придется сосредоточиться на выступлениях в чемпионате, а вот четверо украинцев Мезекевешда поборются за Кубок с победителем пары Гонвед – МТК (0:0 в первом поединке).

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