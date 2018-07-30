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Петряк присвятив дебютний гол за Ференцварош своєму покійному другу

19:20 960 Читать на русском
Петряк присвятив дебютний гол за Ференцварош своєму покійному другу
Іван Петряк / Фото ФК Ференцварош

Український півзахисник Ференцвароша Іван Петряк відзначився зворушливим вчинком.

Колишній гравець Шахтаря Іван Петряк допоміг своїй новій команді перемогти МТК, за який виступають українці Євген Селін та Артем Кичак. Петряк відзначився на 34-ій та 38-ій хвилинах поєдинку, а його Ференцварош переміг з рахунком 4:1.

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Свій дебютний гол 34-річний півзахисник присвятив своєму другу, який трагічно загинув. Саме в цей день, товаришу Петряка могло виповнитись 25 років. Після голу Іван підняв футблолку, під якою була майка зі зображення покійного друга.

Варто відзначити, що це був перший матч Петряка, який він провів в основному складі Ференцвароша.

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Теги
Світ Відеоновини Ференцварош Ференцварош Іван Петряк Іван Петряк
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