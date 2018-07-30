Петряк посвятил дебютный гол за Ференцварош своему покойному другу

Украинский полузащитник Ференцвароша Иван Петряк отличился трогательным поступком.

Бывший игрок Шахтера Иван Петряк помог своей новой команде победить МТК, за который выступают украинцы Евгений Селин и Артем Кичак. Петряк отличился на 34 и 38 минутах поединка, а его Ференцварош победил со счетом 4:1.

Петряк отметился дублем в матче с МТК Кичака и Селина

Свой дебютный гол 34-летний полузащитник посвятил своему другу, который трагически погиб. Именно в этот день, товарищу Петряка могло исполниться 25 лет. После гола Иван поднял футблолку, под которой была майка с изображения покойного друга.

Стоит отметить, что это был первый матч Петряка, который он провел в основном составе Ференцвароша.

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