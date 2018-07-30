toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ФФУ

Петряк посвятил дебютный гол за Ференцварош своему покойному другу

19:21 46 Читати українською
Петряк посвятил дебютный гол за Ференцварош своему покойному другу
Иван Петряк / Фото ФК Ференцварош

Украинский полузащитник Ференцвароша Иван Петряк отличился трогательным поступком.

Бывший игрок Шахтера Иван Петряк помог своей новой команде победить МТК, за который выступают украинцы Евгений Селин и Артем Кичак. Петряк отличился на 34 и 38 минутах поединка, а его Ференцварош победил со счетом 4:1.

Петряк отметился дублем в матче с МТК Кичака и Селина

Свой дебютный гол 34-летний полузащитник посвятил своему другу, который трагически погиб. Именно в этот день, товарищу Петряка могло исполниться 25 лет. После гола Иван поднял футблолку, под которой была майка с изображения покойного друга.

Стоит отметить, что это был первый матч Петряка, который он провел в основном составе Ференцвароша.

Зинченко против Баварии: Роббен не раз посрамил украинца, который пытался исправиться в атаке Ман Сити

Теги
Мир Видеоновости Ференцварош Ференцварош Иван Петряк Иван Петряк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
22
час
:
38
мин
Тренчин
18:30
Гурник
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук