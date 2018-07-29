toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ШАХТАР - АРСЕНАЛ-КИЇВ КАРПАТИ - ЧОРНОМОРЕЦЬ ТРАНСФЕРИ

Петряк відзначився дублем у матчі з МТК Кичака і Селіна

23:32 5 Читать на русском
Петряк відзначився дублем у матчі з МТК Кичака і Селіна
Іван Петряк (праворуч) / фото із соцмереж

Український півзахисник Ференцвароша Іван Петряк забив перші голи у новій команді.

Колишній гравець Шахтаря Іван Петряк допоміг своїй новій команді перемогти МТК, за який виступають українці Євген Селін та Артем Кичак. Петряк відзначився на 34-ій та 38-ій хвилинах поєдинку, а його Ференцварош переміг з рахунком 4:1.

"Найтехнічніший у збірній" Іван Петряк у "Футбольний на голову": про парі з Ракицьким, крики в літаку і штраф у Шахтарі

Відзначимо, що це був перший матч Петряка, який він провів в основному складі Ференцвароша, також Іван забив перші голи в новій команді. До цього українець виходив на заміну в матчах проти Діошдьйора та Маккабі в Лізі Європи.

Додамо, що після двох турів Ференцварош із шістьма очками в активі посідає першу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Угорщини.

Теги
Світ Артем Кичак Артем Кичак Євген Селін Євген Селін Іван Петряк Іван Петряк Ференцварош Ференцварош МТК МТК
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Десна на виїзді розгромила Маріуполь
    Україна — 21:241605 Десна на виїзді розгромила Маріуполь
3
дн
:
19
год
:
2
хв
Тренчін
18:30
Гурнік
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук