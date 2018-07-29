Петряк відзначився дублем у матчі з МТК Кичака і Селіна

Український півзахисник Ференцвароша Іван Петряк забив перші голи у новій команді.

Колишній гравець Шахтаря Іван Петряк допоміг своїй новій команді перемогти МТК, за який виступають українці Євген Селін та Артем Кичак. Петряк відзначився на 34-ій та 38-ій хвилинах поєдинку, а його Ференцварош переміг з рахунком 4:1.

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Відзначимо, що це був перший матч Петряка, який він провів в основному складі Ференцвароша, також Іван забив перші голи в новій команді. До цього українець виходив на заміну в матчах проти Діошдьйора та Маккабі в Лізі Європи.

Додамо, що після двох турів Ференцварош із шістьма очками в активі посідає першу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Угорщини.