Петряк – найкорисніший гравець туру в чемпіонаті Угорщини за даними InStat

Українець Іван Петряк провів чудовий матч за Ференцварош.

У 22 турі чемпіонату Угорщини український хавбек Іван Петряк вийшов у стартовому складі Ференцвароша на матч проти Академії Пушкаша. Українець провів на полі весь поєдинок та відзначився голом, а його команда перемогла 4:0.

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За показниками InStat index Петряк став найкориснішим гравцем туру у чемпіонаті Угорщини, набравши 371 бал, повідомляє офіційний сайт Ференцвароша.

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До слова, 24-річний вінгер провів у поточному сезоні 27 матчів за угорський клуб в усіх турнірах, Петряк забив 6 голів та відзначився 7 результативними передачами.