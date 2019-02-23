toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА МАРІУПОЛЬ - ОЛІМПІК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Петряк голом допоміг Ференцварошу Реброва розгромити суперника, гол Кравченка не зберіг Кішварді перемогу

21:50 286 Читать на русском
Петряк голом допоміг Ференцварошу Реброва розгромити суперника, гол Кравченка не зберіг Кішварді перемогу
Іван Петряк / Фото: Ференцварош

Завершились матчі 22 туру чемпіонату Угорщини за участі українських виконавців. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 22-й тур

Мезекевешд – Кішварда – 2:2

Голи: Сері, 24 (пен.), Цукалас, 63 (автогол), 63 – Цукалас, 9, Кравченко, 14

Відеотон – Халадаш – 1:0

Гол: Ковач, 78

Ференцварош – Пушкаш Академі – 4:0

Голи: Горіран, 47 (пен.), Петряк, 49, Нгуен, 58, Сігневіч, 90

Альбасете не зміг переграти Ов'єдо – Зозуля втратив гол і отримав суперечливу дискваліфікацію на очах VIP-гостя

Для Кішварди матч почався класно – гол Кравченка на 14-й хвилині подвоїв перевагу гостей. Втім, зовсім скоро Кравченко з Лук'янчуком привезли пенальті у свої ворота, а у другому таймі автор першого гола Цукалас поцілив у власні ворота.

Халадаш Голодюка та Габовди не втримав нічию у матчі з Відеотоном.

Ференцварош Реброва познущався над суперником, забивши 4 голи. Другий м'яч у ворота Пушкаш академі забив Іван Петряк.

Теги
Головне Українці за кордоном Халадаш Халадаш Павло Лук'янчук Павло Лук'янчук Кішварда Кішварда Світ Юрій Габовда Юрій Габовда Олег Голодюк Олег Голодюк Антон Кравченко Антон Кравченко Ференцварош Ференцварош Ігор Харатін Ігор Харатін Сергій Ребров Сергій Ребров
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
50
хв
Арсенал-Київ
14:00
Десна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук