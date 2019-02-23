Петряк голом допоміг Ференцварошу Реброва розгромити суперника, гол Кравченка не зберіг Кішварді перемогу

Завершились матчі 22 туру чемпіонату Угорщини за участі українських виконавців. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 22-й тур

Мезекевешд – Кішварда – 2:2

Голи: Сері, 24 (пен.), Цукалас, 63 (автогол), 63 – Цукалас, 9, Кравченко, 14

Відеотон – Халадаш – 1:0

Гол: Ковач, 78

Ференцварош – Пушкаш Академі – 4:0

Голи: Горіран, 47 (пен.), Петряк, 49, Нгуен, 58, Сігневіч, 90

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Для Кішварди матч почався класно – гол Кравченка на 14-й хвилині подвоїв перевагу гостей. Втім, зовсім скоро Кравченко з Лук'янчуком привезли пенальті у свої ворота, а у другому таймі автор першого гола Цукалас поцілив у власні ворота.

Халадаш Голодюка та Габовди не втримав нічию у матчі з Відеотоном.

Ференцварош Реброва познущався над суперником, забивши 4 голи. Другий м'яч у ворота Пушкаш академі забив Іван Петряк.