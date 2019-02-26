Зінченко: Завжди відчував довіру Гвардіоли, інакше я б в цій команді не був

Український універсал Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував матч Кубка ліги проти Челсі.

"Ми все ще змагаємося за три кубки, у нас через два дні дуже важлива гра, тому емоції залишили у роздягальні. Завжди відчував довіру від Гвардіоли, інакше я б в цій команді не був. Хочеться грати частіше, неважливо зараз або пізніше. Грати в такій команді – одне задоволення.

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Якщо ти є частиною цієї команди, ти повинен бути готовий вийти хоч на хвилину, хоч на 120 хвилин, неважливо. Ми відчуваємо себе, як одна сім'я і стали більш впевненими.

Я все ще молодий і вчуся, але з кожним днем ​​приходить все більше і більше впевненості. Починаю звикати до нової позиції, і десь став впевненіше діяти, тому що ігри – це досвід", – цитує Зінченка сайт телеканалів "Футбол 1/2".

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