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Зінченко: Завжди відчував довіру Гвардіоли, інакше я б в цій команді не був

08:52 169 Читать на русском
Зінченко: Завжди відчував довіру Гвардіоли, інакше я б в цій команді не був
Олександр Зінченко / Reuters

Український універсал Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував матч Кубка ліги проти Челсі.

"Ми все ще змагаємося за три кубки, у нас через два дні дуже важлива гра, тому емоції залишили у роздягальні. Завжди відчував довіру від Гвардіоли, інакше я б в цій команді не був. Хочеться грати частіше, неважливо зараз або пізніше. Грати в такій команді – одне задоволення.

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Якщо ти є частиною цієї команди, ти повинен бути готовий вийти хоч на хвилину, хоч на 120 хвилин, неважливо. Ми відчуваємо себе, як одна сім'я і стали більш впевненими.

Я все ще молодий і вчуся, але з кожним днем ​​приходить все більше і більше впевненості. Починаю звикати до нової позиції, і десь став впевненіше діяти, тому що ігри – це досвід", – цитує Зінченка сайт телеканалів "Футбол 1/2".

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Кубок англійської лігиФінал

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
0 : 0
( осн. час 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челсі
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Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Челсі
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