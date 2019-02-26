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Петряк – самый полезный игрок тура в чемпионате Венгрии по данным InStat

09:15 37 Читати українською
Петряк – самый полезный игрок тура в чемпионате Венгрии по данным InStat
Иван Петряк / Ференцварош

Украинец Иван Петряк провел великолепный матч за Ференцварош.

В 22 туре чемпионата Венгрии украинский хавбек Иван Петряк вышел в стартовом составе Ференцвароша на матч против Академии Пушкаша. Украинец провел на поле весь поединок и отметился голом, а его команда победила 4:0.

Петряк голом помог Ференцварошу Реброва разгромить соперника, гол Кравченко не сохранил Кишварде победу

По показателям InStat index Петряк стал самым полезным игроком тура в чемпионате Венгрии, набрав 371 балл, сообщает официальный сайт Ференцвароша.

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К слову, 24-летний вингер провел в текущем сезоне 27 матчей за венгерский клуб во всех турнирах, Петряк забил 6 голов и отметился 7 результативными передачами.

Теги
Мир Украинцы за рубежом Венгрия Ференцварош Ференцварош
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