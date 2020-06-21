Петраков пояснив, чому не викликав Миколенка на переможний чемпіонат світу

Колишній тренер збірної України U-20 Олександр Петраков пригадав, як відмовився взяти Віталія Миколенка на чемпіонат світу-2019.

"Я сам і порадив Віталіку не їхати. Знаючи, що попереду у національній збірній важливий матч відбіркового раунду Євро-2020 проти сербів у Львові. Було зрозуміло, що Шевченко Миколенка туди довикличе. Навіщо хлопця смикати на всі боки, якщо треба визначитися з пріоритетами?

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У нас рішення щодо тренерів збірних різного віку приймає коуч національної команди. Відповідно Андрій Шевченко визначає концепцію та пріоритети. Йому належить першочергове право виклику гравців.

Тому, я з розумінням поставився, коли на той же матч з сербами перед нашим чвертьфіналом з колумбійцями Шевченко вирішив викликати Луніна. Такі ситуації були зумовлені, тому непорозумінь бути не могло", – розповів Петраков в інтерв'ю Главком.

Нагадаємо, підопічні Петракова влітку 2019 року здобули кубок чемпіонату світу U-20, обігравши у фіналі однолітків з Південної Кореї (3:1).

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