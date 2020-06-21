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Петраков объяснил, почему не вызвал Миколенко на победный чемпионат мира

18:34 - Читати українською
Петраков объяснил, почему не вызвал Миколенко на победный чемпионат мира
Александр Петраков / УАФ

Тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков вспомнил, как отказался взять Виталия Миколенко на чемпионат мира-2019.

"Я сам и посоветовал Виталику не ехать. Зная, что впереди у национальной сборной важный матч отборочного раунда Евро-2020 против сербов во Львове. Было понятно, что Шевченко Миколенко туда довызовет. Зачем парня дергать во все стороны, если надо определиться с приоритетами?

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У нас решение насчет тренеров сборных всех возрастов принимает коуч национальной команды. Соответственно, Андрей Шевченко определяет концепцию и приоритеты. Ему принадлежит первоочередное право вызова игроков.

Поэтому, я с пониманием отнесся, когда на тот же матч с сербами перед нашим четвертьфиналом с колумбийцами Шевченко решил вызвать Лунина. Такие ситуации были предопределены, поэтому недоразумений быть не могло", – рассказал Петраков в интервью Главком.

Напомним, подопечные Петракова летом 2019 года добыли кубок чемпионата мира U-20, обыграв в финале сверстников из Южной Кореи (3:1).

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Теги
Александр Александр Петраков Андрей Андрей Лунин Виталий Виталий Миколенко Андрей Андрей Шевченко Украина U-20 Украина U-20
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