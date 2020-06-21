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Петраков: Припускати, що Україна U-20 перемогла на чемпіонаті світу-2019 випадково – огидно

14:35 - Читать на русском
Петраков: Припускати, що Україна U-20 перемогла на чемпіонаті світу-2019 випадково – огидно
Олександр Петраков / УАФ

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков обурений закидами деяких журналістів щодо цінності перемоги його команди на чемпіонаті світу 2019 року.

"Деякі журналісти і тренери іноді дозволяють собі припускати, мовляв, ми перемогли випадково. Це гидко. Бо як можна виграти випадково, пройшовши тільки у фінальній частині шлях із семи матчів?

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Команда має знаходитися не лише в гарному ігровому тонусі, але й бути готовою функціонально і психологічно. Крім того, не треба забувати, що до цієї перемоги ми йшли два роки. Це – відбірний турнір, еліт-раунд. Яка ж випадковість?

Читав, мовляв, на чемпіонаті світу не було іспанців. Так вони поступилися в еліт-раунді французам. Німці у відборі програли Норвегії з Ерлінгом Холандом у складі. Потім скандинави вибили й чинних на той момент чемпіонів англійців. Де ж тут випадковість? Ми були готові до цього успіху – усі хлопці і мій тренерсько-адміністративний штаб", – сказав Петраков у коментарі виданню "Главком".

Нагадаємо, підопічні Петракова влітку 2019 року здобули кубок чемпіонату світу U-20, обігравши у фіналі однолітків з Південної Кореї (3:1).

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Теги
Збірна України Олександр Олександр Петраков Ерлінг Ерлінг Холанд Україна U-20 Україна U-20
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