Олександр Петраков вже вписав своє ім'я в історію національної команди України.

Після поєдинку з боснійцями (2:0) Олександр Петраков піднявся на 10-ту сходинку за кількістю матчів у статусі головного тренера "синьо-жовтих", повідомляє Команда 1.

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Це місце Петраков ділить з Анатолієм Коньковим, який також має за плечима 7 матчів. Лідером у рейтингу залишається Олег Блохін – 64 поєдинки, на другому місці Андрій Шевченко (52), а замикає трійку Михайло Фоменко (37).

Нагадаємо, Петраков на чолі збірної України посів другу сходинку у відборі на ЧС-2022 та очікує на матчі плей-офф, які заплановані на березень.

Боснія – Україна: плей-офф відбору ЧС-2022 наш – воскресіння старих і зростання нових лідерів, загадка Петракова