Александр Петраков уже вписал свое имя в историю национальной команды Украины.

После поединка с боснийцами (2:0) Александр Петраков поднялся на 10-е место по количеству матчей в статусе главного тренера "сине-желтых", сообщает Команда 1.

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Это место Петраков делит с Анатолием Коньковым, также имеющим за плечами 7 матчей. Лидером в рейтинге остается Олег Блохин – 64 поединка, на втором месте Андрей Шевченко (52), а замыкает тройку Михаил Фоменко (37).

Напомним, Петраков во главе сборной Украины занял второе место в отборе на ЧМ-2022 и ожидает на матчи плей-офф, которые запланированы на март.

Босния и Герцеговина – Украина: плей-офф отбора ЧМ-2022 наш – воскресение старых и рост новых лидеров, загадка Петракова