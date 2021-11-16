Відбір ЧС-2022 фінішує у групі D. Матч, як і онлайн-трансляція Боснія і Герцеговина – Україна на "Футбол 24", стартував о 21:45. Команда Петракова на 2 бали відставала від фінів, які у паралельній грі приймають Францію. Боснійці розгубили всі шанси навіть на друге місце. "Синьо-жовтим" потрібна була впевнена перемога над господарями і хоча б нічия від французів. Якби паралельна зустріч завершувалася 0:0, тоді нашій збірній вистачало б і мінімальної звитяги 1:0.

Боснія і Герцеговина – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору до ЧС-2022

Нервовий початок. Маліновський втратив м'яч на рівному місці в центрі поля. Добре, що встиг тактично сфолити. Боснійці отримали купу місця на фланзі Тимчика, але змарнували перспективну контру навісом на Матвієнка. Маліновський на 5 хвилині тепер уже сам перехопив снаряд завдяки пресингу у високій позиції. Руслан ефектно крутив у самісінький кут, але круглий в останню мить шмигнув убік від лівої стійки. І знову тільки дальній удар, хоча Циганков перспективно відкривався ліворуч. Зінченко приклався вже у правий кут, і тут зовсім близько до мети.

Боснія та Герцеговина – Україна – відео голів ы огляд матчу

Господарі змушують регулярно помилятися наших збірників. Тимчик і Степаненко діють дуже нервово під жорстким пресингом. Віддають українці м'ячі на рівному місці в небезпечних зонах. Соболь після класної стіночки з Циганковим блискуче прострілив. Яремчук дещо запізно стартував і махнув повз м'яч. Ярмоленко на правах капітана надто часто сперечається з іспанським суддею Матеу Лаосом. Б'ють Андрія, тягнуть за футболку – все так, але потрібен спокій, наш лідер на межі дискваліфікації за перебір жовтих карток.

Зінченко створив супермомент для Яремчука. Роман програв дуель екс-воротарю Зорі Васілю. Перший момент боснійців на 26 хвилині. Демірович прийняв закидання Прчіча з глибини, Матвієнко проґавив удар. Пощастило, що удар метрів з 11 не вийшов. Ярмоленко також крутив з-за меж штрафного після пасу Яремчука. Васіль ефектно літає по кутках, а м'яч все одно не знаходить шлях до сітки. Перший кутовий у матчі на 35 хвилині подали господарі. Пройшов удар на ближній стійці – вище.

Момент матчу створюють боснійці. Перше влучання у площину воріт на 45-й. Вбивчий постріл Хаджикадуніча витягнув Бущан. Снаряд зрикошетив у стійку, а Забарний не без величезного фарту вибив. М'яч від ноги суперника полетів повз ціль, а Лаос відразу ж свиснув. В України більше ударів (6:4), але боснійці тричі пробивали з меж штрафного, а в нас лише одна така спроба. Слабкий тайм команди Петракова, рівний показник очікуваних голів (0,42:0,45). Україна повільна і застрягає в болотах захисту суперника. Фіни також не змогли виграти перший тайм, але їх ця ситуація якраз влаштовує.

Ще більше жахіття після перерви. Скільки ж втрат від Зінченка. Нам дуже пощастило, що суперник – ще похмуріший та ніякіший. Маліновський створив момент з нічого. Перший шанс після перерви на 57 хвилині. Яремчук вдруге не забиває з меж воротарського. Яремчук вибухнув на лівому фланзі, Ярмола присипає пильність захисників, Зіна вибігає з-за спини гравця, який просто заснув – розстріл порожніх воріт дає нам путівку до плей-офф відбору ЧС-2022, якщо все так і завершиться в обох матчах групи.

Дай Боже здоров'я пану Бензема. Франція вийшла вперед. Петраков робить оригінальну заміну. Шапаренко міняє Соболя. Зінченко переходить на лівий фланг оборони. Забарний фолить у жорсткій боротьбі, суперник починає хамити – Лаос виписав по жовтій картці обом. Момент за моментом біля наших воріт. Знову все завдяки простеньким передачам з флангів і стандартам. Знову рятує Бущан. Довбик і Зубков замінили Яремчука та Циганкова. Тут уже все за позицією. Фіни пропустили другий. А в нас Бущан знову тягне, розкішний удар через себе.

Казковий асист Шапаренка з глибини. Довбик виривається на побачення з Васілем з центра поля. Артем майстерно уник офсайду і прошив кіпера. Сидорчук міняє Маліновського, в якого вже зводило ноги. Караваєв замість Ярмоленка. Повертається навіть Сашко! Ще одне блискуче закидання на хід Довбику. Наш форвард класно поклав захисника, обіграв кіпера, але не подивився, що на лінії виріс ще один суперник, і поцілив саме в нього. Не без допомоги Бензема і Мбаппе ми фінішуємо на 2 місці. У нас набагато кращі моменти (0,73:2,3 за xG), відтак перемога заслужена, хоч і з величезними нервами. У півфіналі плей-офф нам можуть трапитися Італія, Португалія, Польща, Швеція чи Шотландія.