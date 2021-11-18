"Думаю, що Петраков заслужив стати головним тренером збірної. По-перше, він прийняв команду в дуже відповідальний момент, це дорого обходиться. Він дуже толерантний. Можливо, ще не вистачає того досвіду, який повинен бути, але це приходить з роками. Тому хочеться його підтримати. Найголовніше, що в нього вірять хлопці, це дуже важливо.

Петраков офіційно затверджений головним тренером збірної України

Гравці повинні відчувати тренера. Це те ж саме, що Лобановський: він все для нас робив, і ми намагалися віддати все, що могли, на футбольному полі. Не було такого, що хтось був кращий, а хтось гірший. Це була одна команда, ми працювали та виконували те, що повинні були", – сказав Бєланов для ТК Футбол.

Нагадаємо, влітку Олександр Петраков став виконувачем обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" після відходу Шевченка. Новий наставник зумів фінішувати у відборі до ЧС-2022 на другій сходинці та вивести команду у плей-офф.

Боснія – Україна: плей-офф відбору ЧС-2022 наш – воскресіння старих і зростання нових лідерів, загадка Петракова