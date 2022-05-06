Список легіонерів, які ще приїдуть у табір збірної України, може бути розширений.

Олександр Петраков планує довикликати хавбека Бордо Данила Ігнатенка, інформує ТаТоТаке.

Мудрик допоможе збірній України попри травму – хавбек Шахтаря приступив до бігової роботи

Тренерський штаб збірної України шукав підсилення на позицію опорника, і все вказує на кандидатуру 25-річного гравця жирондинців. Першу половину сезону Ігнатенко провів за СК Дніпро-1, однак взимку Шахтар домовився про нову оренду з Бордо. Після доволі важкого початку українець пробився до основи команди і навіть віддав результативні передачі у двох матчах поспіль.

Нагадаємо, "синьо-жовті" проводять збір перед стиковим матчем ЧС-2022 проти Шотландії, який відбудеться 1 червня. Наразі в таборі збірної перебувають лише представники клубів УПЛ, до яких поступово будуть приєднуватися гравці із закордонних чемпіонатів.

Результати жеребкування ЧС-2022 – Україна дізналася суперників, цікава група і шанси на чвертьфінал у найкращій сітці