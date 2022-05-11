Борусія Менхенгладбах програла вдома збірній України (1:2) у першій товариській грі для команди Петракова у 2022 році. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

Цей спаринг став прем'єрним випробуванням для команди Петракова після початку повномасштабного вторгнення російської армії вбивць, ґвалтівників і грабіжників на наші землі. Матч, як і онлайн-трансляція Борусія Менхенгладбах – Україна на "Футбол 24", стартував о 21:45 за Києвом. Збірна готується до битви з Шотландією у півфіналі плей-офф відбору ЧС-2022, запланованої на 1 червня. Також далі на національну команду чекають поєдинки Ліги націй. Гідно відповідаємо на активний високий пресинг Гладбаха у стартовому відрізкові.

Борусія М – Україна: онлайн-трансляція матчу – Мудрик дебютує, домінування Динамо в основі (відео)

Кілька перспективних підходів до чужого штрафного, непогана гра в пас, хоча й без ударів, бо останні рішення дещо шкутильгають. Солідний відбір від України. Приємно, що відсутнє звичне для спарингів не зовсім серйозне ставлення. А ось і логічне завершення гарного стартового періоду. Обидва наші опорники відібрали біля своїх воріт. Буяльський і Бєсєдін розіграли, Шапаренко закинув у дотик. Мудрик випередив захисника і голкіпера, перевівши снаряд у порожні ворота.

Мудрик став автором першого гола збірної України у 2022 році – відео ефектного м'яча у дебюті за національну команду

Все той же дебютант збірної приклався здалеку. З відскоком від газону, воротар впорався. Бущан дав маху на виході, Плеа пробачив. А ось подарунком Коноплі, який віддав недбалий поперечний пас біля свого штрафного, господарі скористалися на всі 100. Бєсєдін блискуче відібрав. Мудрик пройшов далі, незважаючи на підкати двох суперників. Простріл вінгера Шахтаря в останній момент не дозволили замкнути Шапаренку. Грубо грає Буяльський, в якого трохи поїхала нога. Перед тим двічі дісталося Шапаренку.

Мудрик запалює швидкістю і фінтами на обох флангах, зміщується також у центр. Буяльський опинився праворуч, обіграв суперника, але знову не вистачає останнього пасу. Здалося, що провалилися українці в центрі, але ні. Насправді провели розумні маневри після втрати та гострого контрвипаду. Вміло спіймали Плеа в офсайдну пастку. Мудрик і сам ледь-ледь не дотягнувся після закидання Караваєва. Тайм завершується вбивчим моментом збірної України. Мудрик розіграв усе ідеально, а Шапаренко згадав Барселону, поціливши прямо у воротаря, хоча йому ніхто не заважав у межах штрафного.

Другий тайм починається так, як завершився перший. Мудрик на спорткарі пролітає флангом і подає, динамівець псує зусилля "гірника". Цього разу поганенький прийом завадив Сидорчуку. Черговий класний відбір від Бєсєдіна. Мудрик знову вибухає ліворуч, але вирішує щось середнє між перекиданням голкіпера і передачею на порожні ворота, до яких у форварда Динамо не було шансів дістатися без блоку захисників.

Караваєв продерся лівим флангом (сьогодні Сашко відпрацьовує за Миколенка, який в ці хвилини тримає оборону в АПЛ). Мудрик теж не найкращим чином підлаштувався у штрафному, втративши нагоду. Понад 20 тисяч фанатів завітали на домашній стадіон Борусії у благодійному матчі заради України. Гарна атмосфера на трибунах, німецькі фанати впоралися значно краще за політиків і дипломатів цієї країни. Караваєв вивів Сидорчука на ударну позицію після тривалої комбінації, в ході якої Мудрик вкотре прокатав захисника на п'ятій точці. Воротар потягнув на кутовий.

Могутній удар Караваєва у пах прийняв на себе Мудрик. Це було дуже боляче, на полі лікарі. Щось з окоміром у захисників Шахтаря сьогодні. У першому таймі момент привіз Конопля, тепер Бондар віддав чужому біля володінь Бущана. Беннетс пробачив, пробивши вище метрів з 13. Попов і Забарний могли відзначитися після кутового. М'яч навіть влучив у руку суперника, однак судді вважають, що це не тягне на пенальті.

Розкішний момент, контра фактично 3 в 1. Караваєв трохи перетягнув, а потім від ноги захисника ледь не вивів уперед, простріл заблокували. Бондар з кількох метрів не влучив, замикаючи дальню стійку після кутового. І таки забиває джокер Петракова. Перехопив Гармаш завдяки злагодженому пресингові українців біля штрафного Борусії. Класною перепасовкою і ударом Піхальонка поміж ніг оборонця загіпнотизували воротаря, який навіть не ворухнувся, хоча снаряд пролетів зовсім поруч з ним.

Die Ukraine geht wieder in Führung. Oleksandr Pikhalionok trifft zum 2:1 (82.). #BMGUKR pic.twitter.com/lYfICw3x8b — Borussia (@borussia) May 11, 2022

Провал в опорній зоні після програної боротьби вгорі на чужій половині поля. Різник, який замінив Бущана, витягнув непоганий удар. Забарний і Попов комбінують у чужому штрафному, німці відбиваються на останніх хвилинах. Шалений удар Сидорчука здалеку, черговий сейв голкіпера. Два голи дебютантів приносять справедливу перемогу Україні, яка була гострішою на стадіоні Борусія-парк цього вечора.