Александр Петраков доукомплектовывает сборную Украины игроками, выступающими за границей. Команда вместе будет готовиться к Лиге наций 2022/23 и полуфиналу плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

Десять легионеров прибудут в лагерь сборной Украины, сообщает официальный сайт УАФ . Они присоединятся к 21 игроку из отечественных клубов, которые уже около двух недель занимаются в Словении под руководством Петракова.

Сборная Украины официально утвердила место проведения двух домашних матчей Лиги

Список вызванных игроков :

Вратарь: Андрей Лунин (Реал Мадрид);

Защитники Виталий Миколенко (Эвертон), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия);

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зубков (Ференцварош);

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Даниил Сикан (Ганза).

В сборную Украины игроки будут прибывать постепенно. Первой появится четверка Яремчук-Сикан-Качараба-Зубков, это произойдет в понедельник, 16 мая. Остальные легионеры, за исключением Андрея Лунина, которого ждет финал Лиги чемпионов 28 мая против Ливерпуля, прибудут в лагерь 23 числа. В списке, к слову, нет Даниила Игнатенко, которому предсказывали дебютный вызов .

Напомним, "сине-желтые" уже провели первый спарринг в рамках подготовки к полуфиналу плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Боруссии Менхенгладбах (2:1). У главной команды страны еще есть запланированные встречи с Эмполи и Риекой (17 и 18 мая соответственно), а также с двумя неназванными африканскими сборными. После квалификации подопечные Петракова будут играть в Лиге наций.