"Після поразки від Балкані в Прштині я вирішив вигнати його. Хоч уболівальники і думають, що я зробив це через його гру, але це неправда. Тому що якби я керувався цими критеріями, то вигнав би одразу 10 осіб! Просто якщо ти приходиш у роздягальню після гри, першим ділом знімаєш труси і береш у руки телефон, легковажно розмовляєш, як ні в чому не бувало, це говорить багато про що.

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А я в цей же час злюся через поразку, половина гравців громить роздягальню! Ти ж перебуваєш у роздягальні тільки фізично, подумки ти літаєш в іншому місці. Тому я вважаю, такі гравці нам не потрібні. Вони недооцінюють Динамо, це важливо підкреслити", – сказав Якіровіч в інтерв'ю Germanijak.

Нагадаємо, що 5-го жовтня Динамо поступилося на виїзді Балкані (0:2) у рамках 2-го туру групового етапу Ліги конференцій. Михайліченко вийшов у стартовому складі і був замінений на 79-й хвилині.

Раніше Віктор Вацко стверджував, що Михайліченко був виключений зі складу Динамо через "протистояння нової влади клубу зі старою владою".

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